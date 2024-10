Bild: Jill Wellington auf Pixabay

Shopify-Studie

Black Friday und Cyber Monday entscheidend fürs Weihnachtsgeschäft 2024

24.10.2024 - Shopify hat seinen Handels- und Konsum-Kompass 2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Black Friday und Cyber Monday nach wie vor Schlüsselmomente für den Handel in Deutschland sind. Was treibt die VerbraucherInnen an und wie können HändlerInnen das Potenzial dieser Tage optimal nutzen?