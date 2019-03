Axel Springer und Börse Stuttgart gründen Kryptobörse

Bild: vjkombajn / pixaby.com

28.03.2019 Der Axel Springer-Verlag beziehungsweise dessen Tochter Finanzen.net gründet gemeinsam mit der Börse Stuttgart ein Gemeinschaftsunternehmen, in dem digitale Vermögenswerte auf Basis von Blockchain und Kryptowährungen gehandelt werden können. Anleger sollen auf der Plattform alle notwendigen Services finden: Von den Informationen und Finanznachrichten bis hin zu Tools für den Handel. Das noch namenlose Gemeinschaftsunternehmen wird seinen Sitz in Stuttgart und ein Büro in Berlin haben.