Susanne Arndt startet bei FTI Consulting

Bild: FTI Consulting

Susanne Arndt ist Expertin für Change Management mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und begleitet Veränderungssituationen und Restrukturierungen in Unternehmen. In ihrer Rolle beim globalen Beratungsunternehmen FTI Consulting, Inc .



Arndt wechselt von H/Advisors Deekeling & Arndt , einer Unternehmensberatung für strategische Kommunikation der globalen Havas Group. Dort war sie 15 Jahre Managing Partner im Düsseldorfer Büro. Zuvor hat sie mehr als zehn Jahre für die Agentur A&B One gearbeitet. Susanne Arndt verfügt über Branchenexpertise mit Schwerpunkten in den Bereichen Automotive und Finance. Sie wird im Düsseldorfer Büro von FTI Consulting arbeiten.