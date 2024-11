Zwei Neuzugänge bei der Agentur Markenzeichen

Branche

05.11.2024 Die Markenzeichen Gruppe erhält gleich zweifache Verstärkung im Bereich Social Media: Anna-Alessa Uhl wechselt als Senior Social Media Managerin und Anne Kämmerling als Social Media Managerin an den Rhein.

Bild: Markenzeichen Anna-Alessa Uhl und Anne Kämmerling

Anna-Alessa Uhl hat einen Doppelabschluss in International Management und ist seit 2016 im Online-Marketing tätig. Die 32-Jährige hat auf Unternehmens- als auch auf Agenturseite im Bereich Social Media gearbeitet und Erfahrungen in Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien mit.



Zweiter Neuzugang im Social-Team von Markenzeichen ist die Essenerin Anne Kämmerling. Nach ihrem Studium der Medienwissenschaften und Anglistik absolvierte die 40-Jährige eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Sie war mehrere Jahre PR-Referentin bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und arbeitete zuletzt sie in einer Social Media Agentur, wo sie auch im Bereich Online-Kommunikation tätig war. Bei Markenzeichen wird sie vor allem Kunden aus der Messe- und Lebensmittelbranche betreuen.