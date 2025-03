E-Dialog: Tobias Kellner steigt zum Director auf

Personalie

Der 37-jährige Münchner führt bei der Digitalagentur e-Dialog ein zwölfköpfiges Team, das für Unternehmen Marketing-Lösungen auf Basis von KI und Cloud-Technologien entwickelt. Davor leitet Kellner Marketing Tech & Analytics beim Carsharing-Anbieter Share Now "Cloud & Data Science ist ein Bereich, den wir stetig ausbauen - aus der Überzeugung heraus, dass man für messbare Erfolge im digitalen Marketing oft individuelle technische Lösungen braucht. Tobias Kellner hat mit seiner Leidenschaft für Daten und Technologie sein Team und damit e-dialog einen großen Schritt nach vorne gebracht, ganz besonders beim Thema KI", so Andrea Swift, CEO von e-dialog.Kellners Team hat in den vergangenen Monaten mehrere Innovationen auf Basis von Cloud-Technologien, Machine Learning und KI lanciert. Eine davon ist die Budget Recommendation Engine BREE, die auf Basis bestehender Kampagnendaten Mediabudgets verteilt und deren Erfolg prognostiziert. Dazu kommen Projekte im Bereich der generativen KI, bei denen zum Beispiel Produkttexte, -bilder und -videos für E-Commerce-Plattformen generiert werden.