Nach Datenpanne: Otto-Kunden konnten fremde Daten einsehen

10.08.2020 Ein Software-Update hat eine Sicherheitspanne beim Versandhändler Otto verursacht. Kunden hatten Einblick in fremde Daten.

Nach einer Softwareaktualisierung des Shops konnten Otto-Kunden Bestelldaten anderer Kunden einsehen, berichtet heise online . Mehrere hundert Nutzer seien betroffen gewesen. Der Fehler sei laut Otto innerhalb einer knappen halben Stunde rückgängig gemacht worden. Der Versandhändler habe den Vorfall der zuständigen Datenschutzbehörde gemeldet und sich entschuldigt.Leser hätten heise online geschrieben, dass sie in ihren eigenen Otto-Konten Bestellungen anderer Leute sehen konnten, samt Produkt, Name, Lieferadresse und Zahlungsmethode. Nicht zu den Informationen gehörten die Zahlungsdaten, Geburtstag und Passwörter. Auch ließen sich keine Änderungen in den Konten der Nutzer vornehmen.