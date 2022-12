01.12.2022 (... denn die Jüngeren werden ja auch mal alt) Die Video-Sprechstunde hat sich bei vielen Menschen in Deutschland mittlerweile als feste Alternative zum Praxisbesuch vor Ort etabliert. 17 Prozent der Internetnutzerinnen und Internetnutzer in Deutschland haben bereits einmal oder mehrfach eine Video-Sprechstunde wahrgenommen.

Unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren sind es dabei mit 25 Prozent deutlich mehr als in den anderen Altersgruppen: 20 Prozent der 30- bis 49-Jährigen, 17 Prozent der 50- bis 64-Jährigen, aber nur 7 Prozent der über 65-Jährigen haben schon einmal per Video mit Ärztinnen und Ärzten oder Therapeutinnen und Therapeuten kommuniziert. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Bitkom Research unter 1.144 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 1.004, die das Internet nutzen. Demnach haben 43 Prozent bislang noch keine Video-Sprechstunde genutzt, können sich das aber künftig vorstellen. 36 Prozent schließen die Nutzung für sich jedoch grundsätzlich aus.