Die übelsten Phrasen in Stellenanzeigen

Häufigkeit von Floskeln in Stellenanzeigen 2023

Demnach ärgern sich etwa die Hälfte der Befragten über Floskeln in Stellenanzeigen wie "großer Gestaltungsspielraum", "flache Hierarchien", "Eigenengagement" und den "Obstkorb". Die Personalmarktforschung Index Research hat analysiert, wie oft diese Floskeln in den zwölf Monaten in Jobinseraten vorkamen. Es wurden zwölf Millionen Stellenanzeigen von 660.000 Unternehmen in Deutschland unter die Lupe genommen.So fanden sich Hinweise auf einen mehr oder minder großenin knapp 240.000 Stellenanzeigen von fast 28.900 Unternehmen. Nun können Räume natürlich unterschiedlich groß sein, die festen oder gläsernen Wände und Decken werden Bewerber daher wohl erst im Job konkret erfahren. Klingt aber trotzdem ganz gut.Demgegenüber wiesen deutlich weniger Unternehmen auf diehin, die angeblich zu gehen ist. Ob damit gezielt ausgesprochene Wanderfreunde angesprochen werden sollen - immerhin hat der Deutsche Alpenverein über 1,4 Millionen Mitglieder - ließ sich nicht ermitteln. Mit diesem Hinweis auf eine etwas längere Wegstrecke im Job werben 1.140 Unternehmen in fast 11.600 Stellenanzeigen. Und ob sich die knapp 600 Firmen, die in über 1.300 Stellenausschreibungen dasfordern, im gleichen Teich fischen wollen - zumindest wird dieses im Hochgebirge vorausgesetzt - können wir ebenfalls nur erahnen.Wesentlich beliebter war der, den mehr als 7.200 Unternehmen in rund 46.400 Stellenanzeigen nannten. Während manche Arbeitgeber dazu noch einen Müsliständer kombinieren, pushen andere den Kreislauf und Blutzuckerspiegel ihrer Mitarbeiter mit einer Kaffeeflatrate und sogar kostenlosen Süßigkeiten. Jeden Tag Ostern und Nikolaus, davon träumte man schon als Kind!Kommen wir nun zu den Favoriten: Hierzu zählen die, die über 110.000 Unternehmen in rund einer Million Stellenanzeigen anpriesen. Vorgesetzte scheinen demnach in Deutschland immer mehr auszusterben. Dazu passt sehr gut, dass diemittlerweile der am häufigsten genannte Soft Skill ist.Der absolute Renner in deutschen Stellenanzeigen ist das, das angeblich dynamisch, chancenreich, schnelllebig, attraktiv oder agil sei. Wir leben in turbulenten Zeiten, auf diese Floskeln zur Beschreibung des jeweiligen Tätigkeitsfeldes griffen daher über 114.000 Firmen in 1,25 Millionen Jobinseraten zurück.