Türöffner zur Gen Z: Wie Insider-Zielgruppen auf Discord erreicht werden

TL;DR Wer auf Discord erfolgreich sein will, muss die Tonalität treffen und in Manpower investieren.

Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist Discord das Anti-Facebook, weil die Plattform wirkliche Interessengruppen bündelt und nicht dazu einlädt, ungefragt beliebige Meinungen und Botschaften zu verbreiten. Facebook-Posts stoßen vor allem deshalb ja auf immer weniger Resonanz: more of the same beherrscht den Feed statt wirklicher Überraschungen. Auf Discord dagegen dominiert Rede und Antwort oft in Sekundenschnelle, weil hier nur die wahren Fans ihrer Themen aufeinandertreffen.Die 2015 gegründete Plattform ist im Grunde eine riesige Ansammlung von Foren mit