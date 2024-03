E-Commerce in Europa: Montagabend ist Shopping-Zeit

Onlineshopping

Der Onlineshop Galaxus , der mittlerweile in acht europäischer Ländern aktiv ist, hat seine internen Shopdaten ausgewertet und zeigt welche länderspezifischen Unterschiede es in Bezug auf die Device-Nutzung, Zugriffszeiten sowie Alter und Geschlecht der Kundschaft gibt.Demnach verzeichnet Galaxus in seinem italienischen Shop die meisten Zugriffe via Smartphone: Über 80 Prozent der Kundinnen und Kunden surfen mit dem Handy durch den Onlineshop. In Frankreich sind es zwei Drittel. Auch in den restlichen Ländermärkten erfolgen die meisten Zugriffe auf Galaxus via Smartphone.Bedeutend weniger mobile-affin sind Nutzende aus der Schweiz und Deutschland. Nur 67 respektive 64 Prozent der Kundschaft greift fürs Onlineshopping zum Smartphone. In Deutschland ist die Quote der Desktop-Zugriffe mit knapp 35 Prozent dafür am höchsten.Tablets spielen beim Onlineshoppen nur eine untergeordnete Rolle.Sonntag und Montag sind die beiden beliebtesten Tage fürs Onlineshopping. Die meisten ShopperInnen tummeln sich montags zwischen acht und neun Uhr abends auf Galaxus. In Italien und Frankreich macht sich der mediterrane Lifestyle bemerkbar: Der Peak verschiebt sich eine Stunde nach hinten.Über alle Ländermärkte hinweg sind die meisten Galaxus-User zwischen 25 und 34 Jahre alt. Nur in Österreich haben die Silver Surfer die Nase vorn: 24 Prozent der Kaufenden gehören zur Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen.Auffällig ist, dass die 18- bis 24-Jährigen in der Schweiz und in Österreich im Vergleich mit den anderen Altersgruppen für weniger Besuche auf der Galaxus-Website sorgen. Anders sieht dies in Deutschland aus, wo die jungen Erwachsenen einen Viertel des Traffics auf galaxus.de ausmachen.In Österreich, Frankreich, Italien und der Schweiz sind 40 bis 50 Prozent der Personen, die auf Galaxus surfen, weiblich. Tendenz steigend. Bei Galaxus Deutschland hingegen sind es nur 35 Prozent - knapp zwei Drittel der User sind Männer.In folgenden Ländern ist Galaxus aktiv: Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Belgien und die Niederlande.