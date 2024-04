Warum Rivalen gut sind für Ihr (Online-)Geschäft

Bild: Burger King

Burger King ließ von der Wiener Social-Media-Agentur The Guardians of Social Media und physixe.cgi Dutzende virtuelle McDonalds-Clowns in die Burger King-Filiale am Wiener Gaudenzdorfer Gürtel schicken. Der virale Clip wurde mehr als 1,5 Millionen Mal angeklickt und über 10.000-mal geteilt.