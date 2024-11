Löwenstark gewinnt Dirk Kall als neuen Geschäftsführer

Agenturmarkt

Mit Kall will die Digitalagentur in die nächste Wachstumsphase eintreten und ihren Fokus auf digitale Wachstumsstrategien und deren Umsetzung für kleine und mittelständische Unternehmen ausbauen. Das heißt, Löwenstark will künftig ihre Kunden-Ausrichtung stärker in den Vordergrund aller Prozesse und Strukturen rücken. Dirk Kall soll dazu die Agenturengruppe nach drei Säulen ausrichten: Digital Branding, Performance & Experience Marketing sowie Loyalty Marketing."Unsere Angebote leiten sich unmittelbar aus den Bedürfnissen unserer Kunden entlang ihres Marketing & Sales Funnel ab. Dabei legen wir besonderen Wert auf maßgeschneiderte Lösungen, die KMUs in ihrer digitalen Transformation unterstützen," betont Kall als neuer CEO. "Unsere klare Vision und unser Engagement für digitale Innovation ermöglichen es uns, unsere Position als einer der führenden Digitalagenturen für die Zielgruppe KMU im deutschsprachigen Raum zu stärken und weiter auszubauen."



Dirk Kall leitete in den vergangenen sieben Jahren als einer der Geschäftsführer die Geschicke der PIA Group mit Fokus auf das Tech & Data Segment.



Die Löwenstark Digital Group vereint mehrere Marketingagenturen aus Deutschland. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem die Löwenstark Online-Marketing Agentur, die Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman , die Social-Media-Agentur neo.says.miau , die Digitalagentur Kontor Digital Media , die Camino Employer Branding GmbH und die reputativ GmbH mit Fokus auf Reputationsmanagement und PR. Die Gruppe und ist mit mehreren Standorten in Berlin, Braunschweig, Hamburg und Leipzig vertreten.