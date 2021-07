BVDW und Agof schaffen Viewability-Zertifikat 

Viewability ist ein zentrales Merkmal für die Bewertung von Online-Kampagnen: Die Sichtbarkeit von Werbemitteln einer Online-Kampagne wird in der Praxis oftmals sowohl vom Vermarkter als auch von der Mediaagentur oder dem Werbungtreibenden gemessen - und nicht selten gab es in der Vergangenheit Streit um diese Metrik.Um die Vergleichbarkeit der jeweiligen Messergebnisse sicherzustellen und Abweichungen zwischen den verschiedenen Messsystemen und -anbietern gering zu halten, haben der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und die Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung (Agof) neue Qualitätszertifikate vorgestellt. Sie sollen einheitliche Standards für mehr Transparenz und Sicherheit im digitalen Ökosystem gewährleisten.Das Viewability-Zertifikat ist der Auftakt eines Katalogs von Qualitätszertifikaten, die den digitalen Markt unterstützen sollen. Auch ein Zertifikat für Invalid Traffic soll folgen, weitere befinden sich bereits in der Ausgestaltung. Damit bringen der BVDW und die agof das Vorhaben des IAB Europe, einen europäischen Standard für Zertifizierungen zu schaffen, in den deutschen Markt und überführen die europäischen Richtlinien in die praktische Anwendung.Die zugrunde liegenden Grundsätze gelten für Messwerkzeuge, die über die mögliche Sichtbarkeit von Werbeformen in einer browserbasierten PC- und mobile Umgebung Auskunft geben. Diese Werbeformen sind unter anderem In-Page Display Ads und In-Stream Video Ads.Eine Anmeldung zur Zertifizierung ist ab sofort möglich. Das Zertifikat ist zunächst für zwölf Monate gültig.