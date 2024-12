Branche

Adtech-Unternehmen TripleLift hat sein Führungsteam erweitert. Meredith Brace ist neue Chief Marketing Officer (CMO). Marjorie Ajero übernimmt die neu geschaffene Rolle der Chief Human Resources Officer (CHRO). Meredith berichtet direkt an das Office of the CEO von TripleLift, Ajero an den Vorstandsvorsitzenden Eric Roza Brace wechselt von XR Extreme Reach , wo sie als CMO tätig war. Ajero wechselt von MA People Partners, einem von ihr gegründeten Unternehmen, das auf Personalstrategien spezialisiert ist.