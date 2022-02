CMS-Report: Nahtloser Omnichannel-Content hat Seltenheitswert

Audio-Devices mit Sprachassistenten (7 Prozent)



Endgeräte zur Wiedergabe von Augmented und Virtual Reality (7 Prozent)



Smartwatches (4 Prozent)

48 Prozent nutzen zwei oder drei CMS-Lösungen in ihrem Unternehmen



47 Prozent gaben an, dass das CMS im Unternehmen von zwei oder drei Teams genutzt wird



36 Prozent gaben an, dass hoher Zeitaufwand der Grund für einen CMS-Wechsel war



35 Prozent verwenden ein Headless CMS



83 Prozent der Unternehmen bestätigen, dass sich seit der Umstellung auf ein Headless CMS ROI, Budget und Performance verbessert haben

Im Zuge seiner Analyse hat Storyblok Marketing-Spezialisten aus Deutschland, Großbritannien, den USA und Schweden dazu befragt, wie sie in ihrem jeweiligen Unternehmen digitale Inhalte entwickeln und verwalten. Aus dem Report 'The State of Content Management 2022' geht nun hervor, dass Unternehmen - obwohl häufig anders behauptet - selten einen echten Omnichannel-Ansatz verfolgen. Websites und Apps sind weiterhin die bevorzugten Kommunikationskanäle, nur ein kleiner Teil bedient mit seinem Content Management System folgende Formate:Obwohl das Interesse für die genannten Kanäle etwas größer wird, scheinen sie in den Strategien von Marken weiterhin kaum eine Rolle zu spielen. Auf die Frage, welche Plattformen in Zukunft genutzt werden sollen, gaben lediglich 10 Prozent sprachgesteuerte Lautsprecher, 7 Prozent AR- bzw. VR sowie 5 Prozent Smartwatches an. Die Daten belegen Laut den Studienautoren, dass die Akzeptanz neuer Content-Plattformen nach wie vor ausbaufähig ist. Allerdings stehe der Großteil digitaler Transformationsprojekte auch noch ganz am Anfang. Weitere zentrale Erkenntnisse aus dem CMS-Report: