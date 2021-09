Post und FedEx drehen an den Preisen 

Die Erhöhung der Versandtarife soll zum 1. Januar 2022 greifen und keinen Unterschied zwischen Kunden mit Listenpreisen oder individuellen Konditionen machen, ausgenommen sei jedoch das DHL Express-Geschäft. Was genau das jetzt in Euro und Cent bedeutet, wollte die Post noch nicht bekanntgeben, berichtet der Logistik-Watchblog , man werde Kunden gezielt anschreiben. Jedoch sieht es so aus, als würden besonders Pakete ab 20 Kilogramm teurer. Gründe für die Preiserhöhungen seien gestiegene Transport- und Personalkosten und der Infrastruktur-Ausbau.Auch FedEx wird zum Januar 2022 seine Preise erhöhen, vor allem für das US-Geschäft, meistens im Rahmen zwischen 6 und 8 Prozent. Gründe seien vor allem in Personalmangel zu sehen, der zu ineffizienten Abläufen und damit zu steigenden Kosten geführt habe, berichtet Finanzen.net