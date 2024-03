Neuhandeln.de und Versandhausberater gehen zusammen

ECommerce-Publishing

Stefan Randler

Sie gehen zusammen: Das Onlinemagazin Neuhandeln.de vom ECommerce-Experten Stephan Randler und der im HighText Verlag erscheinende wöchentliche Versandhausberater , Deutschlands ältester Fachinformationsdienst für den Distanzhandel. Ab April 2024 bilden die beiden ECommerce-Fachdienste ein integriertes Angebot für Entscheidungstragende in Crosschannel-, Versand- und Onlinehandel.Dabei kombinieren beide Angebote ihre besonderen Kompetenzen und bieten sie künftig unter einem Dach an: Neuhandeln.de bietet als werbefinanzierter Onlinedienst seit zehn Jahren aktuelle Hintergrundberichte aus den Unternehmen des deutschsprachigen E-Commerce. Der Premium-Abonnementdienst Versandhausberater, 1961 gegründet, liefert mit einem wöchentlichen gedruckten Hintergrundbriefing und seinen Online-Premium-Angeboten exklusive Marktzahlen, Rankings und strategische Analysen aus der gesamten Welt des Crosschannel-, Versand- und Onlinehandels.Ab April 2024 ist das fusionierte Angebot online abrufbar unter neuhandeln.de by Versandhausberater und bietet aktuelle Berichte aus den Unternehmen des deutschsprachigen E-Commerce sowie zusätzlich aktuelle Marktzahlen, Unternehmensrankings sowie spezialisierte Contentangebote, beispielsweise zu Logistik und B2B-Commerce. Das Onlinemagazin wird unter der Headline 'Der Online-Service für die Zukunft des Handels' angeboten.Ergänzt wird der werbefinanzierte Onlinedienst durch Angebote des Versandhausberater als Premiumservice von neuhandeln.de. Als crossmedialer Abonnementdienst liefert Versandhausberater Strategien und Analysen für die Zukunft des Handels mit einem weiterhin erscheinenden wöchentlichen Chefbrief, den Abonnenten online als E-Magazin und als gedruckter Dienst wöchentlich erhalten.Neuhandeln-Gründer Stephan Randler tritt zum 1. April in den Redaktionsbeirat ein und wird Teil des fusionierten Teams. Nadina Rizvanovic , bisher bei Neuhandeln für Marketing und Vertrieb zuständig, übernimmt dieselbe Funktion bei Neuhandeln.de by Versandhausberater und Versandhausberater.Herausgeber Joachim Graf: "Mit unseren kombinierten Fähigkeiten können wir den Entscheidungsträgern im deutschen Digital- und Crosschannelhandel noch besser und umfangreicher Informationen aus einer Hand liefern. Durch das Fachmedien-Sterben der vergangenen Monate wird es noch wichtiger, eine hochkarätige Informationsquelle zur Verfügung zu stellen."

Neuhandeln.de-Herausgeber Randler hatte seine Karriere im Journalismus im Jahr 2004 mit einem Volontariat beim Hightext Verlag begonnen. Nach mehreren Jahren im Verlag war Randler zuletzt Redaktionsleiter und hat sich anschließend als freier Fachjournalist selbstständig gemacht. Danach war er einige Jahre als Chefredakteur für den Versandhausberater zuständig, der damals noch eine Publikation vom FID-Verlag war und später vom Hightext Verlag übernommen wurde. Durch die Fusion von neuhandeln.de mit dem Versandhausberater und dem Hightext Verlag schließt sich der Kreis wieder. Stephan Randler: "Nach zehn Jahren am Markt ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um für neuhandeln.de die Weichen für die Zukunft zu stellen. Besonders an dieser Konstellation freut mich, dass ich künftig wieder meine alten Weggefährten mit ihrer bewährten Fachkompetenz an meiner Seite habe."