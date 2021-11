Alle Anleger scheiden leider aus: Massiver Coin-Betrug um Netflix-Serie 

Die Coins konnten nur gekauft und nicht verkauft werden (auch hier: man hätte wirklich nicht misstrauisch werden müssen). Trotzdem oder gerade wegen dieser als Sicherheitsmaßnahme verkauften Besonderheit erzielten die Coins exorbitante Kursgewinne . Angeblich konnte man sich durch den Erwerb die Teilnahme an einem der Serie auf Netflix nachempfundenen Spiel sichern können, berichtet Golem . Vielleicht hätte man sich spätestens hier als Anleger die Serie bei Netflix mal ansehen sollen - dann wäre klar geworden: a) Hinter den Ereignissen dort steckt ein internationales Verbrechersyndikat, b) jedes Spiel hat einen versteckten Haken und c) am Ende sind alle Teilnehmer tot oder traumatisiert.