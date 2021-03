Mixed Reality: Microsoft startet Videokonferenzen mit Hologrammen 

Auf seiner digitalen Ignite-Konferenz hat Microsoft Holoportation vorgestellt, bei der mithilfe der 3D-Erfassungstechnologie ein lebensechtes Bild einer Person in eine virtuelle Szene übertragen wird. Die Anwendung dahinter heißt Microsoft Mesh , eine neue Mixed-Reality-Plattform, die von Azure unterstützt wird und es Menschen an verschiedenen physischen Standorten erlauben soll, an kollaborativen und gemeinsamen holographischen Erfahrungen auf vielen Arten von Geräten teilzunehmen."Dies war von Anfang an der Traum von Mixed Reality", sagte Microsoft Technical Fellow Alex Kipman . "Sie können sich tatsächlich so fühlen, als wären Sie mit jemandem am selben Ort, der Inhalte teilt, oder Sie können sich von verschiedenen Mixed-Reality-Geräten teleportieren und mit Menschen präsent sein, auch wenn Sie nicht physisch zusammen sind."Mit Microsoft Mesh können geografisch verteilte Teams auch mehr gemeinsame Besprechungen abhalten, virtuelle Entwurfssitzungen durchführen, andere unterstützen, gemeinsam lernen und virtuelle soziale Meetups veranstalten. Die Menschen sollen zunächst in der Lage sein, sich in diesen gemeinsamen virtuellen Erfahrungen als Avatare auszudrücken und im Laufe der Zeit Holoportation zu nutzen, um sich als ihr lebensechtestes, fotorealistisches Selbst zu projizieren, so das Unternehmen.Die neue Plattform ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung von Microsoft in Bereichen wie Hand- und Eye-Tracking und HoloLens-Entwicklung bis hin zur Erstellung persistenter Hologramme und Modelle für künstliche Intelligenz, mit denen ausdrucksstarke Avatare erstellt werden können. Microsoft Mesh basiert auf Azure, der Cloud-Computing-Plattform von Microsoft.Mit Microsoft Mesh-fähigen Anwendungen sollen beispielsweise auch Designer oder Ingenieure, die mit physischen 3D-Modellen arbeiten - von Fahrrädern über High-End-Möbel und Düsentriebwerke bis hin zu neuen Sportstadien - in einem gemeinsamen virtuellen Raum als sie selbst auftreten können, um an holographischen Modellen zusammenzuarbeiten und diese zu wiederholen, unabhängig von ihrem physischen Standort.Die Microsoft Mesh-Plattform will Entwicklern in den kommenden Monaten eine vollständige Suite von AI-gestützten Tools für Avatare, Sitzungsmanagement, räumliches Rendern, Synchronisierung über mehrere Benutzer und Holoportation bieten, um kollaborative Lösungen in gemischter Realität zu erstellen, so das Unternehmen. Mit Microsoft Mesh sollen Lösungen entwickelt werden können, die auf vielen verschiedenen Geräten funktionieren: HoloLens 2, eine Reihe von Virtual-Reality-Headsets, Smartphones, Tablets und PCs.