Mobiles Einkaufen weiter auf Vormarsch

Sicherheit ist größte Sorge beim M-Commerce

Die Software-Bewertungsplattform Software Advice hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie deutsche Verbraucher Mobile Commerce nutzen und wie sich Unternehmen im M-Commerce besser auf die Bedürfnisse mobiler Kunden einstellen können. Dazu wurden über 1000 Online-Shopper aus Deutschland befragt.Laut der Untersuchung haben sich ECommerce-Einkäufe zu einem unverzichtbaren Online-Verkaufskanal für Unternehmen entwickelt. Während Computer lange Zeit das bevorzugte Instrument für Online-Einkäufe waren, hat das Aufkommen mobiler Geräte zu einer Diversifizierung der Einkaufsmöglichkeiten geführt. 85 Prozent der befragten Verbraucher nutzen bereits Smartphones zum Online-Shopping, davon 54 Prozent sogar häufig oder immer. Außerdem nutzen 58 Prozent Tablets und 26 Prozent Smartwatches. Smartphones sind im Alltag bequemer zu transportieren als Tablets und bieten außerdem ein breiteres und zugänglicheres Sortiment als vernetzte Uhren, was sie als führend im M-Commerce positioniert.In welchen Phasen des Online-Shoppings wird welches Gerät genutzt?Obwohl sich das bevorzugte Gerät in den verschiedenen Phasen des Online-Einkaufs verändert, wird die Bedeutung der mobilen Nutzung durch die Antworten bestätigt. Während die Verbraucher den Computer für Aufgaben wie Preisvergleiche (55 Prozent), Bewertungen (51 Prozent) und Kundendienst (53 Prozent) bevorzugen, ist das Mobilgerät das bevorzugte Gerät, wenn es darum geht, die Lieferung des Produkts zu verfolgen (56 Prozent). Wenn es darum geht, eine Zahlung zu tätigen, ist das Verhältnis fast ausgeglichen: 49 Prozent bevorzugen den Computer, 43 Prozent hingegen das Smartphone.In der Studie wurde zudem untersucht, wieso Verbraucher über ihr Mobiltelefon einkaufen. Dies waren die am häufigsten genannten Gründe:1-Click' ist eine weitere vorteilhafte Funktion für M-Commerce-Nutzer, die es ihnen ermöglicht, ihren Einkauf schneller abzuschließen. 49 Prozent der mobilen Shopper geben an, dass sie schon einmal eine schnelle Zahlung mit dieser Option getätigt haben, bei der die bei einem früheren Kauf eingegebenen Bankdaten nicht erneut eingegeben werden müssen. Entscheidende Kriterien sind Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bei der Nutzung mobiler Geräte zum Einkaufen.Neben den vielen Vorteilen, die der M-Commerce bietet, sehen die Verbraucher drei Hauptnachteile beim Online-Shopping. So haben 33 Prozent der Befragten Sicherheitsbedenken beim Online-Shopping über mobile Geräte. Weitere 28 Prozent haben Probleme mit der Internetverbindung und 25 Prozent mit der langsamen Ladezeit der Website.Außerdem wünschen sich Online-Shopper die folgenden Verbesserungen, um das Mobile-Shopping-Erlebnis zu verbessern: 29 Prozent wünschen bessere Produktbeschreibungen und -abbildungen. Produktbeschreibungen geben den Verbrauchern relevante Informationen über das Produkt und liefern Gründe für den Kauf des Produkts. Auch die Vereinfachung der Schritte im Kaufprozess hat für 23 Prozent der Befragten Verbesserungspotenzial. Schließlich ist die Stärkung des Kundenvertrauens für 17 Prozent ein wichtiger Optimierungsfaktor. Weitere Verbesserungsvorschläge betreffen die Beschleunigung des Kaufabschlusses (16 Prozent) und die Verbesserung des Kundenerlebnisses (12 Prozent).Online-Käufer suchen heute nach einem Multichannel-Einkaufserlebnis, das sich ihren Vorlieben anpasst, sei es am Computer oder auf mobilen Geräten. Unternehmen müssen daher das wachsende Interesse der Verbraucher am mobilen Einkauf berücksichtigen und eine auf den M-Commerce zugeschnittene Marketingstrategie entwickeln, um von dieser Möglichkeit zu profitieren. Zudem sollten sich Unternehmen aktiv mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen und dies auch ihren Kunden kommunizieren. Zum Beispiel, indem sie ihr eigenes Vorgehen erklären, sichere Passwörter verlangen, sichere Zahlungssysteme wählen und in ihrem Blog oder Newsletter darüber informieren.