Wie Sie verkaufsstarke Kataloge gestalten

Viele vormals reine ECommerce-Unternehmen - zum Beispiel Zalando oder Urbanara starteten in den letzten Jahren mit Magalogen und Katalogen äußerst erfolgreich in die Print-Welt. Auch da erfüllt der Katalog als direkter Umsatzträger, als Kundenbindungs-Instrument und als Anstoß für Käufe im Online-Shop weiter seine wichtigen Aufgaben. Doch ein Katalog ist mehr als nur eine Ansammlung von Produkt-Bildern mit Bestellnummern, kurzen Texten und Preisen. Es existieren langjährig getestete aber auch neue Regeln für die Gestaltung von Titel, Auftakt-, Sortiments- und Abschlussseiten sowie für den Rücktitel, Bestellelemente und das Katalogumfeld.Kennen Sie die Wichtigsten? Setzen Sie die kleinen und großen Stellschrauben als Hebel für mehr Umsatz mit Ihrem Katalog schon optimal ein?In dem eintägigen Praxis-Workshop von iBusiness und Versandhausberater erfahren Sie, wie Sie einen Katalog erfolgreich planen, gestalten und ständig optimieren. Damit er als Umsatz- und Frequenzbringer zum Erfolg Ihres Onlineshops beiträgt.Der Praxistag ist für Sie als Einsteiger, wenn Sie aktuell bspw. über einen Online-Shop verkaufen, Ihren Kunden aber auch über Printwerbemittel einen Anstoß schicken wollen. Wie der erste Katalog auch gleich erfolgreich wird, erfahren sie hier. Als Fortgeschrittener in Sachen Katalog sind Sie hier auch richtig. Sie finden neue Inspiration, Tipps und Ideen für ihren Katalog. Sie lernen Ihre Werbemittel noch weiter zu verbessern und verkaufsstärker zu gestalten.