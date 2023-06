Dmexco Dialog Stage: Eigener Vortrags-Track zu Affiliate- und Performance-Marketing

Die Redaktion organisiert zusammen mit dem DDV neben der Affiliate-Area auf der Dmexco die Dmexco DialogArea , auf der sich Aussteller rund um das Thema datengestütztes Marketing präsentieren. Kuratierten Vorträge auf der DialogStage-Bühne sorgen für Traffic an den Ständen und unterstützen Unternehmen bei der Leadgenerierung. Außerdem wird die DialogStage als "Digital DialogStage" live gestreamt, Online-Zusehende können mit den Referenten auf der Bühne in den Kölner Messehalle direkt in Dialog treten.Weil das Thema Performance-Marketing und Affiliate-Marketing die direkte Umsetzung des Dialoggedanken ist, ist zusätzlich ein abgeschlossenes Vortragsprogramm im Rahmen der DialogStage zum Thema Affiliate/Performance-Marketing geplant. Interessierte Unternehmen können ab sofort per E-Mail unter media@hightext.de Ihr Interesse an einem Speakerslot bekunden. Detaillierte Media-Unterlagen zur DialogArea und zur DialogStage sind online verfügbar.