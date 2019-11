Smartwatch-Markt: Google übernimmt Fitbit

2,1 Milliarden Dollar lässt sich Alphabet die Übernahme kosten. Google ist zwar schon seit vielen Jahren im Smartwatch-Markt aktiv und hat mit Wear OS ein eigenes Betriebssystem auf dem Markt, allerdings war der Markterfolg bislang nicht wie erhofft. Mit der Übernahme von Fitbit soll sich das nun ändern. Die Gesundheitsdaten der Kunden wolle man aber nicht für Anzeigen nutzen, wie der Konzern beteuert. Fitbit hat 28 Millionen aktive Nutzer.Bislang dominiert Apple den Markt für Smartwatches. Im zweiten Quartal 2019 beispielsweise hat Apple deutlich mehr Apple Watches verkauft als im selben Vorjahreszeitraum und hat fast 50 Prozent Marktanteil.Der Markt ist umkämpft: Nicht viele Hersteller passen auf den Markt. "Die Smartphone-Hersteller können ihre Geräte verkleinern, aber keine attraktiven Uhren bauen. Die Uhrenhersteller bringen erstklassige Designs, haben aber keine Technik-Expertise. Und genau an dieser Stelle setzt Google nun an und dreht an den richtigen Stellschrauben", analysiert Google Watchblog