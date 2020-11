Buzzfeed übernimmt HuffPost 

20.11.2020 Der Medienkonzern BuzzFeed übernimmt die Anteile an der Medienplattform HuffPost vom Telekommunikationskonzern Verizon.

Im Rahmen der Vereinbarung wird HuffPost weiterhin als offizieller Verlagspartner zum Portfolio von Verizon Media beitragen, zu dem Titel wie New York Times, USA Today, Associated Press und Reuters gehören. HuffPost-Inhalte werden über Yahoo-Kanäle und -Produkte erweitert, wodurch der Datenverkehr und die Monetarisierung gesteigert werden soll. BuzzFeed will Inhalte über die Medienmarken von Verizon hinweg syndizieren, darunter Yahoo. Darüber hinaus wird Verizon Media weiterhin die Verkäufe für das Anzeigeninventar von HuffPost verwalten.HuffPost ist eine globale Medienplattform und seit 2011 Teil des Verizon Media-Portfolios. BuzzFeed News und HuffPost werden als separate, unterschiedliche Nachrichtenorganisationen fungieren.