Prognose 2020: Ausgaben für KI steigen in Europa auf zehn Milliarden Euro

Laut Studie "AI in Europe - Ready for Take-off" des Bitkom wachsen die Ausgaben für Server und Speicherplatz lediglich um 24 Prozent pro Jahr, während die Umsätze mit Software (45 Prozent) und Dienstleistungen rund um KI (47 Prozent) deutlich stärker anziehen. Das produzierende Gewerbe in Europa investiert demnach aktuell am stärksten in KI. Auf dem zweiten Platz liegt die Finanzbranche, gefolgt vom Handel. Bis zum Jahr 2022 werden die größten Ausgabesteigerungen für das Gesundheitswesen sowie den Handel vorhergesagt.