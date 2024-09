Agenturen setzen auf programmatisches Digital-out-of-Home

Laut einer aktuellen Studie der Plattform für Digital-out-of-Home-Werbung VIOOH erkennen 94 Prozent der deutschen Marketer in Unternehmen und Agenturen programmatisches DOOH (prDOOH) als innovative Werbelösung. Die Ergebnisse des " State of the Nation "-Reports verdeutlichen auch, dass der Anteil der programmatischen Einkäufe bei DOOH-Kampagnen innerhalb eines Jahres um 15 Prozentpunkte auf 48 Prozent gestiegen ist.Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen in den nächsten 18 Monaten plant, ihre Investitionen in prDOOH um 24 Prozent zu erhöhen. Besonders Agenturen treiben diese Entwicklung voran: 27 Prozent der Marketingbudgets für prDOOH stammen aus Agenturinitiativen. Demand-Side-Plattformen (DSPs) spielen ebenfalls eine zentrale Rolle - fast die Hälfte der Werbetreibenden nutzt DSP-Managed-Services für die Planung und den Einkauf von prDOOH-Kampagnen.Ein Fünftel der Befragten berichtet zudem von einem gestiegenen Budget für prDOOH seit 2023. Besonders schätzen deutsche Marketer die ökologische Effizienz dieser Werbeform sowie die besseren Targeting-Möglichkeiten und die konsistenten Markensicherheits-Tools.