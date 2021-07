Zwei Millionen Arbeitende bekommen die digitale Lohnabrechnung 

29.06.2021 Für das Fortschreiten der Digitalisierung in den Unternehmen liefert auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung einen bemerkenswerten Beleg. So steigt die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Entgeltnachweis über das Portal DATEV Arbeitnehmer online ausschließlich in digitaler Form erhalten, stetig an. Im Juni hat sie den Wert von zwei Millionen überschritten.