Amazon bietet in den USA Barzahlung an

19.09.2019 In den USA, Südamerika und Asien bietet Amazon nun Barzahlung an. Kunden können in Geschäfte gehen und dort einen QR-Code vorzeigen, den sie beim Online-Einkauf erhalten. Dann wird in Cash bezahlt, möglich ist das in 15.000 Geschäften von Bargeld-Transfer-Dienstleister Western Union , berichtet Techcrunch . Zielgruppen eines solchen Services sind Menschen ohne Zugang zu Online-Payment - vor allem Kinder, Menschen mit mangelnder Kreditwürdigkeit oder auch Senioren. In Deutschland bietet aktuell Barzahlen.de einen ählichen Service an.