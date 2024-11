Trotz Konjunkturschwäche: Markt für Digital Experience Services wächst 2025 stark

Lünendonk-Studie

Der Markt für Digital Experience Services (DXS) bleibt in Deutschland trotz der wirtschaftlichen Lage robust und verzeichnete 2023 ein Umsatzplus von 4,4 Prozent. Laut der neuen Studie " Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland " der Lünendonk & Hossenfelder GmbH erwarten die Anbieter bis 2025 eine Umsatzsteigerung von durchschnittlich 11,8 Prozent.Wachsende Anforderungen der Unternehmen an Digitalmarketing, Personalisierung und Customer Experience lassen den Bedarf an integrierten DX-Lösungen steigen. 81 Prozent der Anwenderunternehmen planen daher, ihre Ausgaben im Bereich Digital Experience im Jahr 2025 zu erhöhen. Für die Zukunft sehen über 90 Prozent der befragten DX-Verantwortlichen eine hohe Relevanz von DXS vor allem bei Customer Data Platforms, Data & Analytics Platforms, der intelligenten Automatisierung und bei Cloud-nativen Technologien. Zudem erwarten die Befragten, dass generative KI sich zu einer zentralen Technologie für Digital Experience entwickelt.Bereits 84 Prozent der Unternehmen bevorzugen die Zusammenarbeit mit Full-Service-Dienstleistern, die ein umfassendes Leistungsportfolio anbieten. Im Jahr 2023 wurden fast 60 Prozent der DXS-Projekte nach diesem Ansatz umgesetzt. Die veränderte Nachfrage führt dazu, dass sich klassische Rollen wie IT-Dienstleister oder Kreativagentur zunehmend vermischen. Auch der Einsatz generativer KI prägt den Markt: Sie wird vor allem zur Automatisierung und zur Analyse des Nutzerverhaltens eingesetzt. Rund 73 Prozent der KundInnen von DXS-Dienstleistern planen, KI für Content-Erstellung, Kundenservice und Marktanalysen einzusetzen, obwohl fehlendes Know-how und begrenzte Datenqualität den Einsatz bislang teilweise bremsen.Die Studie, die in Kooperation mit Unternehmen wie diva-e, Plan.Net und Reply entstand, bietet eine detaillierte Marktübersicht und ist kostenlos auf der Website von Lünendonk verfügbar.