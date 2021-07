Infografik: Hier leben die am besten verdienenden Frauen der Games-Branche 

Esports Veranstaltung 'The International'

Die meisten der 500 Topverdienerinnen aus der Gamesbranche leben in den USA: Die Nation ist die Heimat von über 130 topvedienenden Frauen aus der ESports-Branche.

(chart: Maryspins/ESportearnings)

Von den 500 bestverdienenden Gamerinnen weltweit leben 13 in Deutschland. Das ist knapp ein Zehntel vom Anführer des Rankings, den USA, mit 161 Top-Gamerinnen. Deutsche Spielerinnen haben zusammen fast 35.000 Euro an Gewinnen eingefahren. Damit liegt die BRD auf Platz neun, die Top Nationen sind die USA, Russland und China. Das am häufigsten von den 500 bestverdienenden Spielerinnen weltweit gespielte Spiel ist "Counter-Strike: Global Offensive".Die Zahlen stammen von der Glückspielplattform Maryspins