KI, die nächste: Jetzt kommen Bilder - und richtige Probleme

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Auseinandersetzung mit KI ist überfällig - sowohl auf Ebene des eigenen Geschäftsmodelles als auch auf Ebene der Ethik und Verantwortung. Nach Texten werden Bilder die nächste große Welle.

Künstliche Intelligenz (KI) bestimmt schon heute ganz unbemerkt unser Leben. Von semi-autonom fahrenden Fahrzeugen über Handy-Login per Gesichtserkennung bis hin zum Screening von Bewerberdaten: In vielen Bereichen ist KI längst Standard.Den medialen Durchbruch hat KI unlängst durch ChatGPT erfahren und die Fähigkeiten scheinen von "nur blöd" über "sehr intelligent" bis "erschreckend gefährlich" zu reichen. Doch wo stehen wir de facto? Ist die Technologie wirklich intelligent? Was macht KI anders als bisherige Algorithmen, und warum müssen wir uns heute