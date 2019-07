Hooked: Neue Agentur für Recruiting-Lösungen startet

Bild: deepblue networks AG Die Geschäftsführung der Recruiting-Agentur Hooked (v.l.n.r): Christian Thron (Managing Creative Director), Tanja Schmidt (Head of HR) und Patrick Dörr (PR & Corporate Communications)

Bei der Beratung setzt Hooked auf eine Kombination aus Ad-hoc-Maßnahmen und dem langfristigen Aufbau einer emotionalen Arbeitgebermarke. Mit ihrem Angebot richtet sich Hooked vor allem an mittelständische Unternehmen und Hidden Champions. Denn besonders ihnen fällt es immer schwerer, die dringend benötigten Fachkräfte von sich zu überzeugen. Das Emsland ist eben nicht Berlin. Da braucht es starke Argumente, um junge Menschen an sich zu binden.Das Kernteam von Hooked besteht aus den Deepblue -Mitarbeitern Tanja Schmidt , Head of Human Ressources, Christian Thron , Managing Creative Director, sowie Patrick Dörr , PR & Communications Manager.