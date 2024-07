Die Pandemie hat zwei Cloud-Könige hervorgebracht

Cloud/SaaS

Cloud-Infrastrukturmarkt konsolidiert sich weiter an der Spitze

Finanzportal Finbold hat herausgefunden, dass die beiden größten Akteure der Branche - Amazon und Microsoft - im ersten Quartal 56 Prozent des globalen Cloud-Infrastrukturmarktes beherrschen.Darüber hinaus hat Microsoft Azure gegenüber AWS zunehmend an Boden gewonnen, der Marktanteil stieg in den letzten drei Jahren von 21 auf 25 Prozent, während Amazons Anteil von 41 auf 33 Prozent gesunken ist.Der Aufstieg von Azure kann zu einem großen Teil auf Microsofts Fokus auf neue Technologien wie maschinelles Lernen und KI zurückgeführt werden, wie die frühe Investition in OpenAI beweist.Der Markt hat in den letzten drei Jahren auch eine gewisse Konsolidierung an der Spitze erlebt, wobei sowohl Alibaba als auch IBM einen Rückgang ihres Marktanteils hinnehmen mussten. Der Marktanteil von Alibaba sank von 6 Prozent in 2021 auf 4 Prozent in 2024, der von IBM von 4 auf 2. Andere wichtige Akteure stagnieren.