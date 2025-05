Neuer CEO bei UX-Agentur Sybit

Branche

Bild: Sybit Thilo Kerner

Zum 1. Juni 2025 übernimmt Thilo Kerner die Geschäftsführung von Mitgründer Thomas Regele , der CX-Beratung Sybit weiterhin beratend verbunden bleibt."Ich freue mich sehr, die Verantwortung für SYBIT übernehmen zu dürfen und danke Thomas für dein Vertrauen, deine Offenheit und die partnerschaftliche Übergabe", sagt Thilo Kerner, der zuvor als Chief Revenue Officer (CRO) von SYBIT die Leitung der Bereiche Marketing, Business Development und Vertrieb innehatte.

Nach vielen Jahren an der Unternehmensspitze, in denen SYBIT gewachsen ist, sieht Thomas Regele den Zeitpunkt für einen Wechsel als optimal an: "Der Moment ist gut gewählt: Wir sind strategisch bestens aufgestellt, und mit Thilo übernimmt jemand die Führung, der SYBIT kennt, den Markt versteht und das Team schätzt. Ich freue mich darauf, mich künftig mit etwas mehr Abstand, aber großer Verbundenheit, beratend einzubringen."



Im Zuge des Wechsels wird Michael Blauig , Spezialist in der Marktbearbeitung mit Berater-Background und zuvor Führungskraft bei SYBITs Muttergesellschaft NTT DATA Business Solutions die Rolle des CROs bei SYBIT übernehmen.