Apothekenumschau-Verlag bietet Onlineshop für regionale Apotheken

18.03.2019 Der Wort & Bild Verlag (" Apothekenumschau ") bietet eine Click&Collect-Lösung für lokale Apotheken an, die sich dadurch in eine Versandapotheke verwandeln können.

Bild: BVDVA

Der Shop kann über einen Link einfach in jede Homepage integriert werden: "Wir gestalten den Shop im Wunschdesign der Apotheke bezüglich Farbe, Logo oder der Bilder", erklärt Diana Gluth , Leiterin digitale Produkte beim Wort & Bild Verlag . Alle Kundendaten liegen rechtlich direkt bei der Apotheke und nicht beim Shop-Betreiber.Das System ist von Beginn an mit einer umfassenden Artikeldatenbank, Bebilderung, Produktbeschreibung und unverbindlichem Apothekenverkaufspreis bestückt. Der Shop kann einfach individualisiert werden, sodass Preise individuell eingestellt, zusätzliche Artikel hinzugefügt oder entfernt und neue Kategorien angelegt werden können. Die Sicherung der Warenverfügbarkeit ist über eine direkte Anbindung an den pharmazeutischen Großhandel (MSV3-Schnittstelle) möglich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bestellte Artikel über den Großhandel in ein bis zwei Stunden geliefert werden können.Basis für das Shopsystem ist erprobte Software von Curacado . Curacado wurde vom Nürnberger Apotheker Ralf König entwickelt, der als Gesellschafter dem Unternehmen weiterhin aktiv verbunden bleibt. Im Jahr 2018 übernahm der Wort & Bild Verlag die Mehrheit an Curacado im Zuge seiner Digitalisierungsstrategie.Der Shop ist im ersten Jahr kostenfrei, sowohl die Anbindung, der Service als auch der laufende Betrieb, inklusive regelmäßige Aktualisierung der Daten. Er bleibt auch für die nächsten Jahre - abhängig von der Zahl der vom Apotheker abgenommen Auflage der Apothekenumschau - kostenfrei. Für Nicht-Kunden kostet Shop 24,99 Euro monatlich netto. Es werden keine zusätzlichen Transaktionskosten erhoben.