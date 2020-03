Wie Freelancer den IT-Projektmarkt 2020 einschätzen

Stagnation auch bei den Stundensätzen

IT-Sicherheit bleibt Top-Thema

Gute Angebotslage im Bereich IT-Sicherheit. Quelle: Solcom

(chart: Solcom)

Das sind Ergebnisse der Solcom -Marktstudie 'Ausblick auf den Projektmarkt 2020', für die der Projektdienstleister zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 die 11.602 Abonnenten des 'Freiberufler Magazins' befragte. 743 nahmen an der Befragung teil. Die wichtigsten Aussagen:Freiberufler blicken zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So gaben mehr als drei Viertel der Befragten an, dass sie eine sehr gute Auslastung hatten. Doch die wirtschaftliche Unsicherheit macht sich auch am Projektmarkt bemerkbar - beim Ausblick auf das laufende Jahr sind sie verhaltener. Für ihre persönlichen Projektchancen erwarten sie keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Gleiches gilt für die Stundensätze: Mit 57,9 Prozent erwartet die Mehrheit der Umfrageteilnehmer eine Stagnation. Während im vergangenen Jahr noch etwa zwei Drittel der Umfrageteilnehmer steigende Stundensätze erwartet haben, sind es in diesem Jahr nur noch etwas mehr als ein Drittel. Weniger Geld pro Stunde befürchtet jedoch nur eine Minderheit von 5,8 Prozent.Beim allgemeinen Blick auf den IT-Projektmarkt sind die Erwartungen der Umfrageteilnehmer ebenfalls vorsichtiger. Mit 53,4 Prozent erwartet die Mehrheit der befragten Freiberufler für das laufende Jahr eine Stagnation, das sind 16,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Nur noch vier von zehn Teilnehmern gehen für 2020 von einem Wachstum aus. Obwohl sich der Anteil, der einen schrumpfenden Markt erwartet, leicht erhöht hat, liegt er mit 6,3 Prozent noch immer im niedrigen Bereich.Die größten Potentiale haben nach Meinung der befragten Freiberufler auch in diesem Jahr in erster Linie IT-Sicherheit, gefolgt von Cloud Computing. Auch Automatisierung und Big Data werden erneut große Chancen zugerechnet. Wenig Veränderungen gab es zudem bei den Branchen mit den höchsten Wachstumserwartungen. Hier liegt erneut Dienstleistung an erster Stelle, gefolgt vom Energiesektor, der seinen Wert im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln konnte.