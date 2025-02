US-Cloud bald illegal? Wie Donald Trump die Axt an die Digitalwirtschaft legt

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Europas ist digitalpolitisch von den USA abhängig - das dürfte für die Branche die kommenden Jahre nicht leichter machen. Ein Überblick über die größten Baustellen.

Vorrangig ging es auf der Münchner Sicherheitskonferenz natürlich um den Krieg in der Ukraine, die Sicherheit in Europa und die Stabilität im Rest der Welt - bis J. D. Vance die Bühne betrat und alles auf den Kopf stellte. "Die Gefahr, die ich in Europa am größten sehe, ist nicht Russland oder China oder ein anderer externer Akteur", erklärte der US-Vizepräsident zur Verblüffung aller Anwesenden. "Was mich besorgt, ist die Bedrohung von innen. Der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt."Es folgte eine Belehrung, in der das fassungslose Publikum erfuhr, dass die europäischen Regeln gegen ungezügelte Stimmungsmache, Hassrede, Falschnachrichten und politische Manipulationsversuche dritter Staaten das eigentliche Problem seien. Und insbesondere gefährlicher als die