Digitalisierung: Jeder dritte Arbeitnehmer könnte umgeschult werden

International gehen Unternehmen optimistisch an die Herausforderungen der Digitalisierung. Die befragten Unternehmen gehen davon aus, dass durchschnittlich 44 Prozent ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Voraussetzungen für eine Neuqualifizierung mitbringen. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen (56 Prozent) hat angegeben, Umschulungen für große Teile ihrer Belegschaft künftig eine sehr hohe Priorität einzuräumen. Sie wollen die ihnen bereits bekannten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für neue Aufgaben fit machen und damit im Unternehmen halten. Gleichzeitig hat ein Drittel der Unternehmen (32 Prozent) die Relevanz erkannt, räumt groß angelegten Umschulungen aber eine niedrigere Priorität ein. 12 Prozent sagen, dass solche Qualifizierungsmaßnahmen für sie nicht in Frage kommen.Qualifizierung landet damit auf Platz zwei als Instrument zur Mitarbeiterbindung. Erster Platz: 62 Prozent der befragten Unternehmen sehen es als Top-Priorität an, ihre Arbeitgebermarke weiter zu entwickeln. 54 Prozent halten es zudem für sehr relevant, die Gehälter gerade für Hochqualifizierte anzuheben.Eine relevante Minderheit der deutschen Unternehmen (41 Prozent) ist der Ansicht, dass Technologie Menschen zum Großteil irrelevant machen wird. Gleichzeitig sagen aber 83 Prozent der Unternehmen, dass diese Technologien eine Vielzahl neuer Jobs für Hochqualifizierte schaffen werden. Und 79 Prozent sind sich sicher, dass gerade durch diese Entwicklung Unternehmen menschliche Fähigkeiten in einer neuen Form schätzen werden. So die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung Talent Shift der Personal- und Organisationsberatung Korn Ferry