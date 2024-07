Bankgeschäfte werden kaum noch in der Filiale erledigt

Laut der aktuellen Postbank Digitalstudie 2024 erledigen die Deutschen nur noch durchschnittlich zwanzig Prozent ihrer Bankgeschäfte vor Ort in der Filiale. Gleichzeitig bevorzugen mehr als siebzig Prozent der 18- bis 39-Jährigen digitale Beratungsangebote wie Videokonferenzen. Insgesamt werden 36 Prozent der Bankgeschäfte über Apps abgewickelt, ein Anstieg um vier Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Nutzung von Online-Portalen liegt bei 38 Prozent, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2023 darstellt.Die Studie zeigt, dass digitale Wege bei den Bankgeschäften mittlerweile dominieren. Während 45 Prozent der sogenannten Digital Natives (18- bis 39-Jährige) für ihre Bankgeschäfte eine App nutzen, sind es bei den ab 40-Jährigen lediglich 33 Prozent. Diese Altersgruppe, die als "Digital Immigrants" bezeichnet wird, bevorzugt mit 42 Prozent häufiger die Online-Portale der Banken.Trotz der zunehmenden Digitalisierung legen viele BankkundInnen weiterhin Wert auf persönliche Beratung: 58 Prozent der Befragten schätzen feste AnsprechpartnerInnen, unabhängig davon, ob sie den Kontakt digital oder vor Ort suchen. Die Vorteile des Online-Bankings, wie der Rund-um-die-Uhr-Zugang zu Finanzdaten und die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten, werden von 89 Prozent der NutzerInnen hervorgehoben. Gleichzeitig sind jedoch Sicherheitsbedenken weit verbreitet, insbesondere in Bezug auf Hackerangriffe und Datenklau.Interessanterweise eröffnen mehr als ein Drittel der Deutschen ihre Konten lieber in der Bankfiliale als online. Dies zeigt, dass trotz der digitalen Trends persönliche Interaktionen in bestimmten Bereichen weiterhin geschätzt werden. Insgesamt zeigt die Studie, dass die Balance zwischen digitalen Angeboten und persönlichem Service entscheidend für die Kundenzufriedenheit ist.