Agenturen und Marken setzen auf KI gegen Fachkräftemangel

Branche, Personal, KI

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Fünf Prozent der Unternehmen in Deutschland geben an, mit KI Personalengpässe überbrücken zu wollen, etwa in der Softwareentwicklung oder IT-Administration. Von den Unternehmen mit 250 oder mehr Beschäftigten setzt sogar jedes fünfte KI gegen den Fachkräftemangel ein (21 Prozent). Bei kleineren Unternehmen spielt KI eine deutlich geringere Rolle: Bei Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten sind es nur 12 Prozent, bei jenen mit 10 bis 49 Beschäftigten 7 Prozent und bei Kleinst-Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten sogar nur 2 Prozent. Das sind Ergebnisse einer Befragung von 852 Unternehmen ab 3 Beschäftigten in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom . Insgesamt geht gut jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) davon aus, dass KI den Fachkräftemangel in Deutschland abmildern kann."Aktuell geistert die Idee von der KI umher, die zehn Grafikdesigner arbeitslos macht - aber darüber werden wir erst in fünf Jahren reden", sagt der Gründer & CEO der Agentur Lawinenstift-digital GmbH Asbjörn G. Rosenberg im iBusiness-Interview. Aktuell sei die KI weder Jobkiller noch Angst-Thema in seinem Unternehmen: "Innerhalb der Agentur gibt es keinerlei Probleme mit der Akzeptanz von KI bei den KollegInnen - sie wird eher als Hilfsmittel betrachtet."