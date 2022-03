Mega-Deals in der IT-Services-Industrie: Laufzeit sinkt deutlich

22.03.2022 Die Laufzeit und das Volumen von Großaufträgen in der IT ist in den vergangenen 20 Jahre deutlich gesunken.

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Die Laufzeit von Mega-Deals in der IT-Services-Branche ist in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent zurückgegangen. Noch im Jahr 2000 waren Mega-Deals im Durchschnitt auf fast acht Jahre ausgelegt. Heute liegt die durchschnittliche Dauer bei weniger als fünf Jahren. Generell verzeichnete die Branche in den vergangenen 20 Jahren einen Trend zu nicht nur kürzeren, sondern auch kleineren Vertragsabschlüssen - in einem insgesamt wachsenden Markt. Dies meldet die Information Services Group (ISG) auf Basis eigener Marktzahlen.So folgt auch der jährliche Vertragswert (Annual Contract Value, ACV) für Mega-Deals diesem Muster. Vor drei Jahren machten Mega-Deals noch 20 Prozent des ACV des gesamten IT-Services-Marktes aus. Heute sind es nur noch rund zwölf Prozent. Dieser Rückgang ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass der ACV von Mega-Deals zurückgegangen ist. Es liegt auch daran, dass der ACV-Kuchen insgesamt größer geworden ist. So stieg zum Beispiel der ACV für Managed Services im Jahr 2021 um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Ein großer Teil dieses Wachstums stammt von Aufträgen mit einem ACV von weniger als 20 Millionen US-Dollar. Diese kleineren Abschlüsse bilden heute das Rückgrat der IT-Dienstleistungsbranche.