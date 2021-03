Dating per Video genauso wichtig wie persönliche Dates 

Auch langfristig mehr Video-Dates?

Ein virtuelles Kennenlernen via Videocall nimmt mittlerweile eine ebenso große Bedeutung ein. So sagen 38 Prozent der Nutzer von Online-Dating-Diensten, dass sie sich während der Corona-Pandemie per Videocall mit potenziellen Partnern verabredet haben.Ebenso viele haben sich aber auch in einem persönlichen Date mit einer interessanten Person getroffen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren. Demnach finden Videodates deutlich häufiger statt als persönliche Treffen: Durchschnittlich 11 Treffen per Videocall hatten Singles, die auf Online-Dating-Börsen aktiv sind, während der Pandemie - und 5 persönliche Treffen.Wer einmal Video-Dates hatte, wird auch künftig dabeibleiben: 78 Prozent wollen auch nach der Pandemie häufiger Video-Dates haben. 14 Prozent haben sich auf diese Weise sogar schon einmal verliebt. Und noch ein paar Effekte hat das virtuelle Kennenlernen: 66 Prozent der Video-Dater fühlen sich dabei auch sicherer als bei echten Treffen - bei den Frauen sagen dies sogar 76 Prozent, und 51 Prozent der Männer. Bei den Männern scheinen Video-Dates außerdem gegen Nervosität zu helfen: 50 Prozent sagen, sie sind auf diese Weise weniger aufgeregt. Bei den Frauen sind es 29 Prozent. Direkter Augenkontakt, keine Ablenkung: Jeder Fünfte (19 Prozent) findet Video-Dates sogar persönlicher als echte Treffen.