So ist die Stimmung im Mittelstand, so sehen KMU auf KI

Was bringt die Zukunft?

Ertragslage rückläufig

Investitionen könnten im Jahresverlauf abnehmen

Mittelstand sieht Einsatz von KI mehrheitlich positiv

So sprechen mehr als 16 Prozent der Kooperationen von einem schlechten wirtschaftlichen Status Quo (Q1: 8,8 Prozent), während es für 36,4 Prozent und damit für mehr als ein Drittel der Verbünde aktuell wirtschaftlich gut aussieht, dieser Wert lag im 1. Quartal des Jahres noch bei 45,6 Prozent. Gleichzeitig ist die Lage für mehr als 47 Prozent der Unternehmen stabil (Q1: 43,9 Prozent).Bei den Umsätzen im 2. Quartal des Jahres meldeten für den Zeitraum April bis Juni mehr als 49 Prozent der Kooperationen einen Umsatzrückgang, was hier einem Anstieg von fast 20 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal entspricht (Q1: 29,8 Prozent). Gleichzeitig stiegen bei rund 22 Prozent der Unternehmen die Umsätze im 2. Quartal an. zu dieser Einschätzung kamen im 1. Quartal 2023 noch 40,4 Prozent der Verbünde. Für rund 29 Prozent der Unternehmen stagnierten die Umsätze.43,6 Prozent der Verbundgruppen gehen auch für den weiteren Verlauf des Jahres von sinkenden Umsätzen aus (Q1: 22,8 Prozent). 36,4 Prozent der Unternehmen rechnen mit gleichbleibenden Umsätzen (Q1: 43,9 Prozent), während ein Fünftel der Kooperationen für die nahe Zukunft einen Umsatzanstieg prognostiziert (Q1: 28,1 Prozent).Wie ist die Lage bei den Anschlusshäusern? Auch hier lässt sich bei 40 Prozent der Unternehmen eine rückläufige Entwicklung bei den Umsätzen ablesen, dieser Wert lag im 1. Quartal 2023 noch bei 28,1 Prozent. Zugleich sprechen 14,5 Prozent der Anschlusshäuser von einer positiven Umsatzentwicklung im 2. Quartal, im 1. Quartal waren dies noch rund 10 Prozent der Anschlusshäuser mehr (Q1: 24,6 Prozent).Auch die Ertragslage zeigt im 2. Quartal 2023 eine rückläufige Tendenz: Davon berichten 36,4 Prozent der Verbünde, dieser Wert lag zu Beginn des Jahres noch bei rund 30 Prozent. Zugleich ist die Ertragslage bei 45,5 Prozent der Unternehmen stabil (Q1: 43,9 Prozent) und bei mehr als 16 Prozent der Kooperationen zeigt sich ein Ertragsplus, dieser Wert hatte im ersten Quartal des Jahres mit 24,6 Prozent höher gelegen.Auch hier haben wir nach einem Ausblick für die kommenden Monate gefragt. Dabei gehen 40 Prozent der Unternehmen von sinkenden Erträgen aus (Q1: 24,6 Prozent), während mehr als 16 Prozent mit einer Ertragssteigerung rechnen (Q1: 17,5 Prozent).Wie investitionsfreudig war der kooperierende Mittelstand im 2. Quartal des Jahres? Hier zeigt sich eine Steigerung auf 20 Prozent jener Unternehmen, die mehr investiert haben. Dieser Wert hatte im 1. Quartal 2023 noch bei 12,3 Prozent gelegen. Gleichzeitig haben 14,5 Prozent der Kooperationen weniger investiert (Q1: 14 Prozent), 60 Prozent der Verbundgruppen haben ihr Investitionsverhalten nicht verändert und genauso viel investiert wie im Vorquartal (Q1: 70,2 Prozent).Auch hier der Blick nach vorn: Rund 31 Prozent der Unternehmen planen für die nahe Zukunft mehr Investitionen (Q1: 28,1 Prozent), während aber mehr als 27 Prozent der Verbünde weniger investieren wollen. Im 1. Quartal 2023 waren das 8,8 Prozent der Unternehmen.Bei der Beschäftigung zeigt sich für das 2. Quartal jedoch ein Plus: So haben mehr als 29 Prozent der Verbundgruppen mehr Personal eingestellt als im Vorquartal (Q1: 17,5 Prozent), zugleich waren die Beschäftigungszahlen bei 5,5 Prozent der Unternehmen rückläufig (Q1: 3,5 Prozent). Bei 63,6 Prozent der Kooperationen blieb die Beschäftigtenzahl zwischen April und Juni unverändert (Q1: 77,2 Prozent). Für das laufende Jahr planen rund zwei Drittel der Unternehmen mit genauso vielen Beschäftigten wie im Vorquartal (Q1: 59,6 Prozent), während rund 24 Prozent mehr Personal einstellen wollen (Q1: 31,6 Prozent).Bei den Anschlusshäusern der Kooperationen zeigt sich im 2. Quartal kaum eine Veränderung zum 1. Quartal: So stagnierte die Beschäftigtenzahl bei mehr als zwei Drittel der Unternehmen zwischen April und Juni (Q1: 70,2 Prozent), etwas mehr als 9 Prozent stellte mehr Personal ein (Q1: 10,5 Prozent).Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Wie steht aber der kooperierende Mittelstand konkret dazu? Wir haben bei unseren Mitgliedern nachgefragt. Mit rund 71 Prozent beurteilt das Gros der Verbundgruppen den Einsatz von KI als grundsätzlich positiv, während mehr als 16 Prozent der Verbünde hier eher skeptisch sind. Allerdings lehnt keines der befragten Unternehmen den Einsatz von KI grundsätzlich ab.An der Konjunkturumfrage haben sich 55 Verbundgruppenzentralen mit rund 42.000 angeschlossenen Unternehmen aus insgesamt 17 Branchen beteiligt, darunter waren etwa Küchen & Möbel, Konsumelektronik, Schuhe & Textil, das Bauhandwerk sowie Lebensmittel & Getränke. Die Erhebung wird regelmäßig unter den Verbundgruppen des Mittelstandverbundes durchgeführt, die insgesamt 230.000 mittelständische Unternehmen vertreten.