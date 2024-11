Philipp und Keuntje holen Joachim Kortlepel an Bord

Personalie

Joachim Kortlepel soll als Director Total Brand Experience bei der Kreativagentur Philipp und Keuntje (PUK) den Bereich Markenerlebnisse und Kampagnen-Storytelling weiter ausbauen. Auch innerhalb der fischerAppelt-Gruppe - zu der PUK seit 2019 gehört - soll Kortlepel im Sinne der Verzahnung für Impulse im Bereich Experience und Activation sorgen.Der vielfach ausgezeichnete Top-Kreative kommt von Jung von Matt , wo er die Position des Managing Creative Director & Partner innehatte. Bei PUK übernimmt er die neu geschaffene Position des Director Total Brand Experience. Mit der Verpflichtung will die Kreativagentur das Serviceangebot Markenerlebnisse und Storytelling weiter stärken.Bereits im Frühjahr 2024 hat Philipp & Keuntje die kreative Spitze ausgebaut und Nicolas Klein zum Executive Creative Director befördert. Zusammen mit Marjorieth Sanmartin leitet er die Kreation von PUK."Joachim hat in der Vergangenheit immer wieder sehr erfolgreich bewiesen, dass er mit seiner Expertise komplexe Projekte und Etats mit kreativer Höchstleistung verantworten kann. Er ist ein Top-Kreativer, emphatischer Leader und ein exzellenter Kreativ-Manager. Ich bin mir sicher, dass er PUK in vielerlei Hinsicht bereichern wird und freue mich sehr", so Marjorieth Sanmartin, CCO Philipp und Keuntje zu dem Neuzugang. "Joachim ist mit seiner umfassenden Expertise genau der Richtige, um das Thema Brand Experience bei Philipp und Keuntje weiter voranzutreiben. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten," fügt Stephan Giest , CEO Philipp und Keuntje, hinzu.