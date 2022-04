Elon Musk will Twitter für 41 Milliarden Dollar übernehmen

Bisher hält Elon Musk gut neun Prozent an Twitter . Nun bietet er allen Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie, wie aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das seien 54 Prozent mehr als die Aktien am 28. Januar gekostet hätten. Das war der Tag bevor Musk begonnen habe, in Twitter zu investieren. Laut Musk sei der genannte Preis sein letztes Angebot. Nach dem Erwerb wolle er Twitter von der Börse nehmen, kündigte der Unternehmer an. "Seit ich meine Investition getätigt habe, ist mir jetzt klar, dass das Unternehmen in seiner jetzigen Form weder gedeihen noch dieser gesellschaftlichen Aufgabe dienen wird", wird aus einem Brief von Musk an Twitter-Chairmann Bret Taylor zitiert. Twitter müsse als Privatunternehmen umgewandelt werden, heißt es weiter. Scheitere er mit dem Übernahmeversuch, müsse er sein Engagement bei Twitter überdenken.Die Erfolgsaussichten von Musks Übernahmeattacke sind laut Medienberichten unklar. Twitter hat mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen zwei bis acht Prozent der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Großaktionäre von Verkauf zu überzeugen. Es gab bereits Spekulationen für eine solche Übernahmeattacke, nachdem Musk am vergangenen Wochenende einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens ausgeschlagen hatte. Laut einer Vereinbarung mit Twitter hätte er sich damit nämlich verpflichtet, seinen Anteil nicht über 14,9 Prozent zu erhöhen. Der Verzicht auf die Mitgliedschaft in dem Aufsichtsgremium öffnete Musk hingegen die Tür, um mehr Anteile zu kaufen.Twitter war zuletzt insgesamt gut 36 Milliarden Dollar wert. Musk ist der mit Abstand reichste Mensch der Welt - vor allem dank seiner Beteiligungen am Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX . Der Finanzdienst Bloomberg schätzt sein Vermögen zu jüngsten Aktienkursen auf rund 260 Milliarden Dollar.