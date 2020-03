Digitalisierung: Kunden und Lieferanten bestehen auf Moral und Ethos

53 Prozent der Befragten verspürt "eher starken" Druck, 18 Prozent sogar "sehr starken". Das sind Ergebnisse der aktuellen Entscheider-Studie der internationalen Anwaltssozietät Clifford Chance unter deutschen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern zum Thema "Herausforderungen der Digitalisierung".Gerade die Manager und Führungskräfte der Finanzbranche bestätigen, dass Kunden, Lieferanten und die Öffentlichkeit verstärkt darauf drängen, Ethik und Moral bei der Digitalisierung nicht zu vergessen. Dies geben 82 Prozent der Befragten an. In der Industrie und in der Gesundheitsbranche wird dies etwas weniger stark empfunden.