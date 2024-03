Kleine Fluchten: Anti-Krisen-Shopping wird ECommerce-Geschäftsmodell

Die niedrigste Geburtsrate seit 2009 in Deutschland (1,36 Kinder pro Frau), auch in anderen Ländern der Welt. Eine Studie macht dafür die wachsende Zahl der globalen Krisen verantwortlich. Auch der Handel klagt über zurückgehende Umsätze, die Gesamtumsätze im deutschen E-Commerce sind laut BEVH zufolge um 11,8 Prozent gesunken Doch Studien zeigen, dass eine solche verallgemeinernde Oh-my-god-Sichtweise den Blick versperrt auf, die es nach wie vor gibt. Um dem negativen Grundgefühl aktiv zu begegnen, stürzen sich immer mehr Deutsche in spannende private Projekte. Insbesondere die Planung von Reisen (32 Prozent), handwerkliche Projekte (31 Prozent) und die Organi