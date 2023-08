DHL schifft

Mittlerweile hat DHL seit dem Start des Projekts im Oktober 2022 bereits mehr als 50.000 Pakete per Solarschiff CO2-neutral in der Hauptstadt zugestellt. Nun plant das Unternehmen, die bisherige Route von Spandau zum Westhafen um zwei weitere Haltepunkte am Humboldthafen am Hauptbahnhof und am Wikingerufer zu erweitern. Außerdem sollen bis Ende des Jahres alle Voraussetzungen geschaffen werden, um eine zweite Route von Köpenick zum Osthafen nahe der Oberbaumbrücke mit einem zweiten Solarschiff einzurichten.Um diesen Weg der klimaneutralen Zustellung fortzusetzen, wird die DHL Group nun auch mit dem Berliner Senat eine Kooperation eingehen. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sollen möglichst an den Haltepunkten des Solarschiffs entlang der Wasserstraßen mindestens zehn solarbetriebene DHL Packstationen aufgestellt werden. Auf diese Weise will DHL die CO2-neutrale Logistik im Pakettransport weiter vorangetrieben. Der Genehmigungsprozess für die solarbetriebenen DHL Packstationen soll in den nächsten Monaten starten. Partner sind Logistikdienstleister BEHALA und die Reederei Solarwaterworld AG Sven Goerke , Leiter der Niederlassung Berlin Paket verbindet das Projekt mit Postlobbyismus: "Wie es langfristig weitergeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem der künftigen Postgesetzgebung. Wir hoffen sehr auf tragfähige Rahmenbedingungen, die uns auch in Zukunft Investitionen von Post & Paket in Deutschland ermöglichen, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit."Seit Oktober 2022 transportiert DHL mit dem elektrisch angetriebenen Solarschiff täglich bis zu 350 Sendungen auf der Spree und der Havel vom Südhafen Spandau bis zum Westhafen. Bei dem deutschlandweit ersten Pilotprojekt dieser Art werden keine Emissionen verursacht. Das Solarschiff fährt umweltschonend und geräuschlos. Vom Westhafen aus bringt DHL die Pakete dann weiter umweltfreundlich zu den Kunden ? mit elektrischen Lastenrädern. Diese Route wird nun nach Moabit, zum Humboldthafen am Hauptbahnhof und nach Charlottenburg erweitert. An dem neuen Anleger am Wikingerufer soll dann möglichst auch eine solarbetriebene DHL Packstation aufgestellt werden.Nachhaltige Zustellung auf der letzten Meile steht bei allen KEP-Dienstleistern auf der strategischen Agenda - wahlweise mit elektrischen Lastenrädern oder mit E-Paketautos. Das Schiffprojekt ist das erste seiner Art in Deutschland.