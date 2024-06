Branche

21.06.2024 Der Experte für digitale Strategien in Marketing und Vertrieb übernimmt die Leitungsposition zum 1. Juli.

Die Syzygy Group wird dann wieder von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet: Mit Frank Wolfram als Vorstandsvorsitzenden und den Vorständen Erwin Greiner als Chief Financial Officer (CFO) und Frank Ladner als Chief Technology Officer (CTO).Die vor knapp 30 Jahren gegründete Agenturgruppe beschäftigt 600 Mitarbeiter in Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, Bad Homburg, London, New York und Warschau.