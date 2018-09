So gehts: Digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich umsetzen

03.09.18 Unternehmen müssen sich eigentlich immer schneller wandeln - und bräuchten dafür eigentlich Entscheider, die diesen Wandel planen und vor allem gegen alle Widerstände im Unternehmen umsetzen. Doch wie schafft man eigentlich eine innovationsfreundliche Umgebung in einem Unternehmen?

Bild: SAP Customer Experience Ihr Referent: Christian Wehner, SAP Customer Experience

Erfahren Sie in dem iBusiness-Managementwebinar Digitale Transformation im Unternehmen erfolgreich umsetzen drei ganz konkrete Methoden, wie Sie Ihr Team dazu befähigen, Perspektivwandel zuzulassen, neue Geschäftsmodelle zu entdecken und den Kunden ins Zentrum aller Aktivitäten zu stellen. Sehen Sie, wie Sie innovationsfreundliche Umgebungen in Ihrem Unternehmen schaffen. Lernen Sie, wie Künstliche Intelligenz und IoT dazu beitragen können - und wie Sie die richtigen Bausteine auswählen.Das Management-Webinar ist geeignet für Verantwortliche für E-Commerce und New Business-Developement, Marketingleiter, Chief Digital Officer und Teamleiter Digitale Transformation.